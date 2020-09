Wall Street scommette sul piano di stimoli dem 

AGI - Wall Street accelera ancora, dopo che il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin si dice "ottimista" sulla possbilità di un accordo tra dem e Casa Bianca sul nuovo piano di aiuti. Il Dow Jones avanza dell'1,34%, lo S&P dell'1,04% e il Nasdaq dell'1,06%.

In precedenza Wall Street aveva aperto positiva sulla scia dei dati sul mercato del lavoro, che a a settembre negli Usa accelera e registra 749.000 nuovi posti nel settore privato, contro gli attesi +650.000. In compenso il Pil Usa registra la più forte contrazione degli ultimi 73 anni e nel II trimestre precipita a -31,4%.

Delude invece il primo duello tv fra Trump e Biden, soprattutto per le parole di Trump, che ha rievocato lo spettro dei brogli legati al voto per posta. "Per sapere il risultato delle elezioni ci potrebbero volere dei mesi", ha affermato il presidente Usa non impegnandosi a riconoscere immediatamente l'esito delle votazioni.

Mnuchin ottimista sugli stimoli all'economia

Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin si dice "ottimista" sulla possibilità di raggiungere un accordo tra dem e Casa Bianca sul nuovo piano di aiuti per l'economia statunitense. Mnuchin, che si è incontrato con la Speaker dei democratici alla Camera Nancy Pelosi, fa sapere che "se non sarà possibile ottenere l'accordo prima delle elezioni, tornerà a provare a negoziare dopo il voto".

"Ci proveremo ancora, seriamente e siamo ottimisti di poter ottenere qualcosa" ha detto Mnuchin durante un evento, secondo quanto riportato dalla Cnbc. Il ministro ha parlato della possibilità di trovare un "compromesso ragionevole". I democratici hanno presentato un piano da 2.200 miliardi di dollari su cui intendono votare in settimana.