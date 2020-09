Il Mobile World Congress di Barcellona sarà a fine giugno

Il Mobile World Congress di Barcellona sarà dal 28 giugno al 1 luglio del 2021. Sette mesi dopo la cancellazione dell'edizione 2020 di uno dei più attesi appuntamenti per il mondo della tecnologia, il consorzio organizzatore, GSMA, ha annunciato una riprogrammazione dell'evento di Shanghai al 23-25 febbraio e di MWC21 Barcelona in piena estate. MWC21 Barcelona era inizialmente previsto per la prima settimana di marzo 2021.

GSMA assicura impegno e investimenti perché MWC21 "possa andare avanti in sicurezza", si legge sul sito, e avrà anche elementi virtuali per integrare la schiacciante domanda di incontri.

GSMA lavora a stretto contatto con le autorità catalane: la decisione di modificare la data è stata presa dopo un periodo di pianificazione e consultazione con tutte le principali parti interessate. Le modifiche alla data assicurano inoltre che il 2021 torni a un ciclo annuale completo di eventi MWC tra Shanghai, Barcellona e Los Angeles.