Ue: il Patto di Stabilità rimarrà congelato anche nel 2021

AGI - "Le politiche di bilancio degli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere la ripresa per tutto il 2021" e, "per prevenire le conseguenze degli sviluppi della pandemia e delle sue conseguenze socio-economiche, la 'general escape clause (la sospensione del Patto di Stabilità), resterà attiva anche nel 2021". E' quanto si legge in una lettera inviata dai commissari Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis all'Italia e ai 27 paesi Ue.

"Quando le condizioni economiche lo consentiranno, si potrà perseguire politiche mirate a ottenere posizioni di bilancio prudenti nel medio termine", aggiunge la lettera dei due commissari.

Bruxelles inoltre, invita l'Italia e i Paesi membri a "tenere in considerazione" l'attuazione delle riforme previste dal Recovery Fund in fase di stesura della legge di bilancio e ribadisce che la Commissione "presterà particolare attenzione alla qualità delle misure di bilancio prese e pianificate, per attutire l'impatto della crisi, sostenere la ripresa e rafforzare la resilienza, tenendo in considerazione la sostenibilita'" delle misure stabilite nelle Finanziarie dei vari Paesi.