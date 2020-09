Brilla Wall Street, chiusura fiacca per le Borse europee

AGI - Chiusura in netto rialzo per Wall Street: il Dow Jones sale dell'1,18% a 27.992,64 punti, il Nasdaq guadagna dell'1,87% a 11.056,65 punti mentre lo S&P 500 avanza dell'1,27% a 3.383,46 punti. In una giornata caratterizzata dall'assenza di dati macro la Borsa di New York sfrutta alcune notizie positive relative a diverse società per aumentare i guadagni.

A guidare i rialzi il Nasdaq e il migliore tra i titoli è quello di Tesla che sale oltre il 12%. Nvidia termina in deciso rialzo dopo l'annuncio dell'acquisizione di Arm, gigante mondiale dei microprocessori, dal gruppo giapponese SoftBank per 40 miliardi di dollari (+5,70%). Apple e Microsoft chiudono rispettivamente a +2,99% e +0,62%. La società di Cupertino, domani, presenterà nuovi prodotti, tra cui gli iPhone 5G.

Bene anche Oracle che avanza del 4,33% dopo la conferma che sarà il partner tecnologico per TikTok negli Usa. Amazon cede lo 0,42% dopo l'annuncio di 100.000 assunzioni tra Usa e Canada.

In luce infine i farmaceutici, con Gilead Sciences (+2,20%) che corre dopo aver acquistato Immunomedics (+97,85%). Il petrolio ha chiuso in calo a New York, dove le quotazioni hanno perso lo 0,2% a 37,26 dollari al barile.

Seduta poco mossa per i principali listini europei, fra cui si mette in luce solo Parigi

C'è attesa per le decisioni della Fed di dopodomani. Il Cac 40 di Parigi è l'unico dei principali listini europei che segna un rialzo significativo, avanzando dello 0,35% a 5.051 punti. Frenano invece Londra (Ftse 100 -0,1% a 6.026 punti) e Milano (Ftse Mib -0,14% a 19.793 punti). Piatta Francoforte, con il Dax che ha limato lo 0,07% a 13.193 punti.