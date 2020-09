Jane Fraser ceo di Citigroup, prima donna al timone di un colosso bancario 

AGI - Cambio ai vertici di Citigroup. Il ceo Michael Corbat lascerà il proprio incarico a febbraio 2021 dopo 37 anni di carriera nell'istituto. Al suo posto è stata scelta l'attuale presidente Jane Fraser, la prima donna a guidare una delle principali banche quotate a Wall Street. Lo comunica l'istituto bancario.

Dopo 16 anni di carriera in Citi, dove è entrata per occuparsi di client strategy nella divisione della banca di investimento, Fraser era stata nominata presidente lo scorso ottobre. 53 anni, da 37 in carriera nel settore bancario, Fraser è una delle candidate più gettonate nel panorama dei ceo.

Lo scorso anno era stata presa in considerazione per la posizione di chief executive officer al Cda di Wells Fargo. La scelta è alla fine ricaduta sull'ex responsabile di JPMorgan Charles Scharf.