Si riaccende la battaglia su Mediaset, i giudici Ue danno ragione ai francesi di Vivendi

AGI - “La disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset è contraria al diritto dell’Unione”. Così la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla vicenda Mediaset-Vivendi. “Tale disposizione - si legge ancora - costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, in quanto non è idonea a conseguire l'obiettivo della tutela del pluralismo dell’informazione”.

I giudici Ue erano chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto da Vivendi contro la decisione dell’Agcom, che aveva ‘congelato’ al 9,9% le quote azionarie in Mediaset della società francese in forza della legge italiana sul Sistema integrato di comunicazioni. Vivendi contesta anche la compatibilità della legislazione nazionale con il diritto dell’Unione.

Mediaset accelera a Piazza Affari dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha bocciato la norma italiana in base alla quale, di fatto, la quota di Vivendi nel Biscione era congelata al 10%. Il gruppo francese aveva impugnato la delibera dell'Agcom.. Il titolo di Mediaset sale di poco meno del 3% a quota 1,55 euro.