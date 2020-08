 Il Cdm ha approvato il decreto Agosto e la riforma del Csm

AGI - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto agosto. Il provvedimento è stato approvato 'salvo intese'. Via libera anche al ddl delega sulla riforma del Consiglio superiore della Magistratura. Lo si apprende da fonti governative.

Giuseppe Conte ha dato atto al Parlamento di un "contributo prezioso" per l'approvazione, con il via libera allo scostamento di Bilancio. Il presidente del Consiglio, in una conferenza stampa durante il Cdm in corso a Palazzo Chigi, ha anche osservato che lo stesso decreto "potrà essere migliorato" nel corso dell'inter parlamentare. Nel corso del Consiglio dei ministri che si sta ancora svolgendo a Palazzo Chigi "abbiamo anche concordato le nuove misure del Dpcm che sarà in vigore dal 15 agosto fino al 7 settembre".

Conte ha poi annunciato anche come verrà "anticipato al primo dicembre la misura del cash back". La misura era "già programmata con la legge di Bilancio - ha ricordato - e non l'abbiamo potuta realizzare per la pandemia". Ora "la attiviamo dal primo dicembre 2020. Abbiamo stanziato nuove risorse per potenziare questo strumento: vogliamo sostenere consumi e pagamenti elettronici premiamo i cittadini che potranno recuperare una parte di quanto spendono e potranno usufrurire di un bonus fino a 2mila euro".

"Nel nuovo Dpcm - conferma ancora Conte - ci sarà la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime rimane distanziamento, l'obbligo mascherine. Sono regole minime".

Per il Sud "abbiamo veramente realizzato un intervento di portata storica: la fiscalità di vantaggio per il Sud, una de-contribuzione del 30% per le imprese del Sud su tutti i lavoratori e non solo sui neo assunti". E ancora: "Vogliamo che il gap sia recuperato, non dividiamo l'Italia in due - ha sottolineato -. Offriamo una misura di ripresa in modo che cresca Sud ma anche l'Italia intera".

"Far ripartire il Sud è una condizione per far partire tutto il Paese". Ha aggiunto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa, parlando della norma sulla fiscalità di vantaggio per il Sud contenuta nel decreto agosto.

Così i ministri sui social

"Nel decreto appena approvato in Consiglio dei ministri abbiamo stanziato mezzo miliardo di euro per recuperare le prestazioni sanitarie sospese durante i mesi piu' duri del Covid. Continuiamo ad investire sul Servizio Sanitario Nazionale. La nostra risorsa piu' preziosa". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, su Twitter.

Su Twitter ha lasciato un messaggio anche la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti: "Ancora un altro passo, continuiamo a investire nelle donne. Nel Dl Agosto abbiamo inserito 3 milioni di euro per un fondo interamente destinato alla promozione della formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe".

"Il Cdm ha approvato la fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud: per potenziare impatto degli investimenti, favorire occupazione,emersione lavoro nero e nuovi insediamenti. Un Sud non solo attraente, ma attrattivo. Un Sud produttivo e che lavora. Per unire e rilanciare l'Italia". Così, sempre su Twitte,r il ministro per il Sud, Peppe Provenzano.