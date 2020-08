Il Parlamento europeo ha scelto un consorzio italiano per le traduzioni in tempo reale

Il Parlamento europeo ha scelto un consorzio italiano guidato da Translated per trascrivere e tradurre in tempo reale i dibattiti parlamentari. Obiettivo del progetto è facilitare la comunicazione tra i membri e rendere trasparenti le discussioni a tutti i cittadini dell'UE, incluse le persone sorde o con forti disabilità uditiva. Translated è una società di traduzione con sede a Roma che ha aperto la strada all'uso dell'intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti.

Il consorzio invece è composto da Fondazione Bruno Kessler (FBK), fra i piu' importanti centri di ricerca al mondo in Machine Translation (MT) e Automatic Speech Recognition (ASR), e PerVoice, azienda leader mondiale nelle tecnologie ASR, controllata da Almawave, società del Gruppo Almaviva. Durante le sessioni del parlamento, l'audio dei parlamentari verrà trascritto e tradotto in tempo reale, e reso accessibile su applicazioni web, mobile o qualsiasi device sviluppato da terze parti.

Questo sarà il primo sistema di traduzione automatica a mantenere l'essere umano nel processo: i traduttori professionisti possono correggere le traduzioni mentre queste vengono prodotte e il modello apprende e si adatta in meno di un secondo, consentendo di migliorare la qualità progressivamente, mentre le sessioni parlamentari vanno avanti.

"Da oltre 20 anni l'innovazione è la forza trainante di PerVoice, con forti investimenti in ricerca e sviluppo per far evolvere le nostre applicazioni ASR - afferma Paolo Paravento, amminstratore delegato di PerVoice - Essere stati selezionati dal Parlamento Europeo significa per noi aver dimostrato le elevate prestazioni delle nostre tecnologie, abbattendo le barriere linguistiche e consentendo la comunicazione tra le persone in tempo reale"-

Entro i prossimi 12 mesi, il consorzio italiano rilascerà un prototipo che sarà testato dal Parlamento europeo insieme a un massimo di altre due soluzioni selezionate secondo le regole del bando di gara. Lo strumento meglio performante sarà confermato per i successivi due anni. "Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal Parlamento europeo e grati per l'opportunità di portare avanti la nostra missione: aprire l'opportunità della lingua a tutti", afferma il cofondatore e amministratore delegato di Translated Marco Trombetti.

"Tutti gli strumenti sviluppati da Translated negli anni sono stati basati sulla convinzione che la creatività umana sia preziosa e che il software debba essere progettato per sbloccarla. Vogliamo fare un ulteriore passo in questa direzione, consentendo ai traduttori professionisti di aggiungere alla trascrizione e alla traduzione di un discorso quelle sfumature che solo un orecchio umano può cogliere".