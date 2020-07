"La crescita degli Usa nel III e IV trimestre sarà del 20%"

AGI - La crescita economica negli Stati Uniti sarà di circa il 20% nel terzo e quarto trimestre, nonostante un rallentamento della ripresa legata alla nuova ondata della pandemia di Covid-19. Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, intervistato dalla Cnbc. "Non sto negando che alcuni degli Stati hotspot (della pandemia) stiano moderando la ripresa - ha affermato - ma nel complesso il quadro è molto positivo e penso ancora che sia in atto la ripresa a forma di V". Dove la cosiddetta ripresa a "V" si riferisce a un forte rimbalzo economico a seguito di una profonda recessione.

"Penso ancora che ci sarà un tasso di crescita del 20% nel terzo e quarto trimestre", ha aggiunto. L'amministrazione Usa pubblicherà giovedì la prima stima del Pil per il II trimestre, contrassegnato dal blocco delle attività economiche al culmine della crisi sanitaria per cercare di contenere il coronavirus.

Il Fondo monetario internazionale ha stimato per il II trimestre (aprile-giugno) un calo record del Pil Usa del 37% su base annua. Larry Kudlow ha riconosciuto che il ritmo della ripresa potrebbe essere discutibile, ma ha sottolineato i diversi indicatori economici che segnalano la ripresa, citando in particolare il balzo delle vendite al dettaglio a maggio e giugno e la forte ripresa nel settore automobilistico. La Banca Centrale degli Stati Uniti è stata finora cauta sul ritmo del rimbalzo per la seconda metà dell'anno. Per il 2020, prevede una contrazione del 6,5% del Pil.