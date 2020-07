Economia

La scure dal Covid si abbatte sul lavoro, perso mezzo milione di contratti a termine

Nel primo quadrimestre del 2020 le cessazioni nel complesso sono state 1.701.000, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in particolare per i contratti a tempo indeterminato nel bimestre marzo-aprile (-47%) a seguito dell'introduzione, il 17 marzo, del divieto di licenziamento per ragioni economiche