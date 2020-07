Economia

L'accordo di Bruxelles mette le ali all'euro: ai massimi da un anno e mezzo sul dollaro

La moneta europea ancora in rialzo, sopra quota 1,15. Deboli le borse asiatiche dopo la chiusura contrastata di ieri di Wall Street. Tokyo perde lo 0,7%, Hong Kong -0,37%, Seul -0,27%. In controtendenza Shanghai che avanza dell'1,15%. United Airlines annuncia perdite per 1,6 miliardi di dollari.