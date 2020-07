 Usa: secondo il Fmi, il Pil è crollato del 37% nel secondo trimestre

AGI - La ricomparsa dei casi di Covid-19 rappresenta "il principale rischio" per l'economia statunitense: lo ha detto il Fmi, sollecitando le autorità a "nuovi sforzi" per combattere la pandemia e per affrontare le "radicate" sfide socio-economiche negli Stati Uniti.

Il Fondo Monetario Internazionale, che ha appena completato la sua revisione annuale della crescita della più grande economia mondiale, prevede una contrazione del Pil statunitense del 37% nel secondo trimestre su base annua, come diretta conseguenza delle misure di contenimento, "nonostante il sostegno politico senza precedenti". Per il 2020 il Pil dovrebbe attestarsi al -6,6%.