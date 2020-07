Gualtieri: "No veto a singoli Paesi, è la linea rossa dell'Italia"

AGI - "La nostra linea rossa è che il Recovery Fund deve essere adeguato alla sfida, servono risorse significative con eurobond e utilizzate sulla base del metodo comunitario, e non con veti di Paesi membri verso altri, questo sarebbe improprio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite del Tg di La7 parlando dei negoziati in stallo sul Recovery fund al vertice europeo.

"Questa è una linea rossa, non passerà mai l'unanimità sull'esborso di singole tranche", ha detto Gualtieri.

"Il tema della governance che si intuiva essere uno di quelli piu' discussi - ha spiegato Gualtieri - ha un grande rilievo politico. Si tratta di capire se ogni Paese farà sulla base delle risorse assegnate dei programmi di riforma e investimento, la Commissione li valuterà, li approverà, ci sarà anche un voto del Consiglio sui programmi. Ci sono alcune Paesi che vorrebbero che un singolo Paese possa bloccare la concreta erogazione delle tranche di versamenti, dicendo che in quell'latro Paese non stanno facendo sufficientemente quello che io vorrei facessero, per noi questa e' una linea rossa, non passerà mai l'unanimità sull'esborso" di singole tranche