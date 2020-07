Il premier olandese Rutte avverte: "Sussidi solo a condizioni molto rigide"

AGI - Il primo ministro olandese Mark Rutte è pessimista riguardo alle possibilità di raggiungere un accordo sul Recovery Fund al vertice dei leader Ue di venerdì e sabato. "Il dietro le quinte" dei negoziati, ha detto Rutte intervenendo al Parlamento olandese, "non mi fa sperare sulla possibilità di raggiungere un accordo".

Secondo Rutte, "i sussidi dovrebbero comportare condizioni molto rigide, questo è l'unico modo", per arrivare a un accordo. “Non sarei in grado di spiegare come possiamo concedere sovvenzioni senza promesse di riforme serie e modalità per assicurarci che effettivamente queste riforme avvengano. Ma non credo che questa idea sarà accettata", ha aggiunto.