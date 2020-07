Il cancelliere austriaco Kurz ora vuole un compromesso in tempi rapidi sul Recovery Fund

AGI - “Vogliamo trovare un compromesso. Siamo per una soluzione rapida”. E’ quanto ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a proposito dei negoziati sul Recovery Fund e gli aiuti alle economie più colpite dalla crisi del coronavirus. A detta di Kurz - che vede ancora “grandi divergenze d’opinione” tra gli Stati membri sulla questione - vi dovrebbe essere “un equilibrio tra prestiti e sovvenzioni”, in modo che “le sovvenzioni non si spingano fino all’incommensurabile”.

Tra le misure che secondo il cancelliere austriaco andrebbero legate all’erogazione del Recovery fund vi dovrebbero essere “la difesa del clima, la volontà alle riforme e lo stato di diritto”.