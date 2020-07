Ryanair farà ricorso all'Ue contro la nuova Alitalia

Ryanair presenterà un ricorso alla Commissione europea contro la costituzione di una newco a controllo pubblico per Alitalia: lo ha annunciato l'ad della compagnia low cost, Eddie Wilson, in un'intervista al Corriere della sera.

Il mercato italiano "rischia di essere problematico a causa dei 3 miliardi stanziati per rilanciare Alitalia", ha avvertito Wilson, sono "soldi che il governo vorrebbe prendere dalle altre compagnie alzando l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e che finirebbero per far aumentare il costo dei biglietti".



"Non abbiamo problemi con Alitalia, ma è un buco nero che ha già inghiottito 12 miliardi e che deve competere in modo onesto", ha insistito l'ad di Ryanair, "perché non partecipano anche loro a schemi di agevolazione? Perché hanno costi operativi così alti che non riuscirebbero a essere competitivi con le nostre tariffe. Alitalia ha aerei sbagliati, frequenze sbagliate e modello di business sbagliato. Faremo sicuramente ricorso alla Ue".