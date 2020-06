Facebook cambia regole del feed: priorità alle notizie originali e fonti autorevoli

Facebook cambia ancora la sezione news feed. Da oggi sulle timeline degli utenti verrà dato maggiore risalto alle notizie originali e scritte da giornalisti riconosciuti, ha annunciato il social network in una nota. Allo stesso tempo Facebook cercherà di limitare la portata delle notizie fuorvianti e non verificate.

"Le notizie originali da fonti autorevoli svolgono un ruolo importante nell'informazione delle persone in tutto il mondo", si legge nella nota. "Un giornalismo che richiede tempo e competenza e vogliamo assicurarci che abbia la priorità su Facebook".

"Daremo da adesso priorità agli articoli che identificheremo come originali su un fatto o su una storia in via di sviluppo", continua la società di Mark Zuckerberg. "Lo faremo guardando quali articoli saranno più spesso identificati come fonte originale. Cominceremo a farlo con quelle in lingua inglese e faremo lo stesso con le altre in futuro".

Per gli utenti cambierà poco, ma "quando più storie sono condivise dai media e sono disponibili sul News Feed di una persona, aumenteremo [la visibilità] di quella più originale". E aggiunge: "Continueremo a lavorare con editori e accademici per perfezionare questo approccio nel tempo".

Facebook inoltre annuncia che saranno tenuti in considerazione anche i nomi dei giornalisti di una testata e, dove presenti chiaramente sul sito di un media, aumenteranno la raggiungibilità dei contenuti sul News Feed: "Abbiamo capito che gli editori che non includono queste informazioni spesso non hanno credibilità per i lettori e producono articoli clickbait".

"Riconosciamo che in alcune aree la trasparenza può mettere a rischio i giornalisti, quindi lo stiamo facendo solo in mercati limitati per iniziare, tenendo conto dell'ambiente in cui operano gli editori", conclude la nota.