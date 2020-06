AGI - L'ecomomia statunitense è entrata "in una nuova fase" ma "la prospettive restano molto incerte". lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, in base al testo del discorso che pronuncerà domani in audizione al Congresso.

Secondo il numero uno dell'istituto centrale a stelle e strisce, "una piena ripresa" è improbabile finché non ci sarà certezza di aver sconfitto il coronavirus: "la sfida" dunque e' "contenere l'ulteriore diffusione" dell'epidemia.