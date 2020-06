"Probabilmente superato il momento peggiore della crisi", dice Lagarde

Monito della presidente della Bce agli Stati Generali: "I Paesi devono promuovere l'innovazione fornendo il giusto quadro di riferimento per incoraggiare la sperimentazione e l'assunzione di rischi in settori nuovi e in crescita, e per sostenere la transizione verso nuovi posti di lavoro per le persone che lavorano in settori 'al tramonto'". L'Italia crei un ambiente economico favorevole alle imprese.