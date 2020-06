Vietato mettere i bagagli nelle cappelliere degli aerei, precisa l'Enac

AGI - In aereo sono consentiti solo bagagli di piccole dimensioni e sono vietati i bagagli nelle cappelliere. È quanto prevede una nota che l'Enac ha mandato oggi a tutte le compagnie aeree. La misura è per evitare assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio a bordo dell'aeromobile.

I bagagli di piccole dimensioni potranno essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Nelle disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Covid 19 del 12 giugno scorso, l'Enac precisava che non si potevano portati a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni.

"La decisione di Enac, veicolata da organi di stampa, di vietare da domani il bagaglio a mano su tutti i voli operati in Italia è l'ennesima dimostrazione di come la tecnocrazia partorisca decisioni cervellotiche che hanno il solo effetto di disincentivare gli spostamenti ed il turismo", commenta il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo. "Forse nelle stanze dove queste indicazioni vengono individuate non arriva il grido di dolore di chi con il turismo vive, di chi possiede un hotel, un b&b, un ristorante, un piccolo frammento di quella formidabile filiera che era la nostra industria turistica. Ripartire in sicurezza non significa demonizzare, non significa imporre "no" e divieti: significa bilanciare le esigenze sanitarie con tutte quelle liberta' che debbono essere salvaguardate. Servono indicazioni e rassicurazioni, non censure e proibizionismo", conclude l'esponente leghista.