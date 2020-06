Apple chiude 14 negozi che aveva riaperto in Florida

AGI - Apple chiude altri 14 negozi in Florida dopo averne chiusi due la scorsa settimana a causa di un aumento dei casi di coronavirus nello Stato. "Per via delle attuali condizioni del Covid-19 in alcune delle comunità in cui operiamo, stiamo temporaneamente chiudendo i negozi in queste aree", ha affermato l'azienda in una nota. "Facciamo questo passo con molta cautela mentre monitoriamo attentamente la situazione e non vediamo l'ora di riavere i nostri dipendenti e clienti il più presto possibile", ha aggiunto.

Apple aveva riaperto decine dei suoi 271 store degli Stati Uniti il mese scorso dopo averli chiusi a causa dell'epidemia. Tuttavia, la scorsa settimana ha deciso di chiudere nuovamente 11 sedi in Florida, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Arizona a causa di un nuovo aumento dei casi.