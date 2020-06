Visco: nel 2020 calo del Pil intorno al 10%

La "flessione drammatica del primo e soprattutto del secondo trimestre che porterà ad avere un anno che, aritmeticamente, difficilmente avrà un risultato in termini di Prodotto complessivo diverso da una caduta attorno al 10%". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante la tavola rotonda 'Quali politiche economiche per l'Italia' organizzata dall'Accademia dei Lincei e Società italiana degli economisti sottolineando che "può essere leggermente superiore o inferiore, dipende da quello che succederà sul piano dell'evoluzione della pandemia nella seconda parte dell'anno e non solo in Italia". Secondo il governatore, "bisogna capire come si puo' costruire un programma per il futuro, anche perché le analisi mostrano squilibri da colmare".