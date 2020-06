Conte:  "Stiamo discutendo se abbassare un po' l'Iva"

"Stiamo discutendo in questi giorni un po' sull'Iva. Potrebbe essere ritoccata, abbassarla un po' potrebbe dare una spinta ai consumi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un incontro con alcuni cittadini ricevuti in rappresentanza di alcune categorie produttive nell'ambito degli stati generali in corso a Villa Pamphilj a Roma.

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Conte risponde a un interlocutore sottolineando che un intervento sull'imposta sui consumi potrebbe favorire l'innescarsi di un "meccanismo di fiducia".

Il taglio dell'Iva sul vino e sui principali prodotti alimentari spingerebbe i consumi con effetti positivi sui redditi delle famiglie più bisognose e sulla produzione Made in Italy. È quanto afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in riferimento alle parole del premier.