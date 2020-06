Il debito pubblico è salito di 36 miliardi ad aprile

AGI - Sale il debito pubblico ad aprile, attestandosi a 2.467 miliardi in aumento di 36 miliardi rispetto a marzo quando risultò pari a 2.431 miliardi. Si torna quindi ai livelli di luglio scorso, quando il debito si attestò a 2.467,4 miliardi. Ad aprile scorso, era a quota 2.430,4 miliardi.

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, si tratta di un debito "destinato ad aumentare": "È come se ogni famiglia avesse già oltre 94 mila euro di debito, 94.591 euro per la precisione. Se consideriamo la popolazione residente - conclude Dona - è come se ogni italiano avesse un debito di oltre 40 mila euro, 40.872 euro".