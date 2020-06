L'Austria valuta un pacchetto stimoli da 14 miliardi

AGI - Il nuovo pacchetto di stimoli in Austria, che oggi e domani il consiglio di gabinetto prenderà in esame per far fronte all'emergenza coronavirus, ammonta a 14 miliardi di euro. Lo rende noto, secondo l'agenzia Reuters, il ministro delle Finanze, Gernot Bluemel a radio Orf. "Le misure che sono state rese pubbliche finora ammonteranno a circa 14 miliardi di euro e ne arriveranno altre. Non abbiamo ancora finito, questo e' solo l'inizio" ha detto Bluemel.