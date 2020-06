Gualtieri: nel 2020 il Pil calerà dell'8%

AGI - "Manteniamo la nostra stima del -8% per il Pil italiano nel 2020". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nel corso della 24ma edizione della “European Financials Conference” di Goldman Sachs sottolineando che "le previsioni della Commissione europea e della Banca d'Italia non sono molto lontane" da queste previsioni.

"I rischi - ha aggiunto - sono al ribasso ma i dati in arrivo per aprile e maggio sono in linea con la nostra previsione, anche se alcuni casi abbiamo indicatori sono leggermente migliori di quello che ci aspettavamo". Il ministro ha sottolineato inoltre di aspettarsi "una ripresa" in quanto "la situazione dell'epidemia sta migliorando" ma "alcuni settori, come il turismo, stanno subendo un impatto più di altri e gli effetti del Coronavirus si farà sentire più a lungo".