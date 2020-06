Il pessimismo della Confindustria lombarda,  Bonometti: "Prevedo licenziamenti e crisi sociale"

AGI - La crisi sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus è diventata una crisi economica e "diventerà una crisi sociale". A dirlo il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. "Quando la gente non avrà più potere d'acquisto i consumi soffriranno in tutti i Paesi", ha aggiunto l'industriale, secondo cui "il crollo dei fatturati porta a scarsa liquidità. Non pensiamo che la cassa integrazione sia la soluzione del problema: sono interventi che servono per tamponare la situazione. Ora è stata prorogata, ma vi assicuro che quando sarà finita e sarà rimessa in discussione la possibilità di licenziare le aziende dovranno tagliare il personale. Noi prevediamo un forte aumento della disocupazione", ha spiegato.