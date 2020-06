Fca-Psa: Antitrust Ue, scadenza per decisione su fusione 17/6

Sulla fusione tra i gruppo Fca e Psa "la scadenza per la Commissione per prendere una decisione è il 17 di giugno". Lo ha detto una portavoce della Commissione, Arianna Podestà, rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni di Reuters sulla richiesta da parte dell'antitrust Ue di concessioni per evitare la seconda fase di un'inchiesta approfondita sull'operazione. Secondo le indiscrezioni, se Fca e Psa non dissiperanno i dubbi della Commissione entro due giorni e non offriranno concessioni, l'antitrust avvierà un'indagine di quattro mesi sulla fusione. La portavoce non ha voluto commentare, limitando di ricordare la scadenza provvisoria del 17 giugno.