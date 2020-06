Che cosa è una ripresa a forma di V e perché potrebbe non essere un'illusione

A maggio il mercato del lavoro Usa ha subito una brusca e positiva impennata. E una ripresa a 'V' dell'economia, che fino a ieri sembrava una chimera, è tornata in auge.

L'economia degli Stati Uniti, che ad aprile aveva bruciato ben 20,5 milioni di posti, a maggio ne ha creati, a sorpresa, 2,5 milioni. Anche il tasso di disoccupazione, dal 14,7% di aprile è tornato a diminuire segnando un benaugurante 13,3%, contro un atteso crollo al 19,8%.

A Wall Street il Dow Jones ha brindato con un rialzo di oltre il 3% e Donald Trump ha esultato: "Dati incredibili, la pandemia è superata", ha subito twittato. E chi pronosticava una ripresa a forma di V - un brusco calo dell'attività seguito da un rapido e drastico rialzo - ha ripreso fiato, dopo essere stato considerato fino ai dati sull'occupazione di ieri, decisamente poco credibile.

Le ipotesi di ripresa a 'U', a 'W' e a 'Swoosh'

Il dibattito sulla forma della ripresa economica negli Usa da tempo ha contrapposto economisti ed esperti, dopo lo stop delle attività dovuto al lockdown e alla chiusura delle fabbriche, dei negozi e dei servizi. Fino a ieri negli Usa la curva a V era considerata la più improbabile.

Quella a U, che prevedeva alcuni mesi di crisi prima della ripresa, era la più gettonata e la più auspicata.

Quella a W, cioé una ripresa interrotta da una seconda ondata di pandemia, era una delle ipotesi più temute, peggio della quale c'era solo la possibilità di un scenario a L, in cui non si vede un'uscita dal tunnel e quello di una curva che non è descritta da una lettera dell'alfabeto, ma dallo 'Swoosh', il simbolo del marchio Nike, il cosiddetto 'fruscio', che prevede una caduta, seguita da una ripresa, ma con una crescita lenta e tanto tempo per tornare al livello pre-crisi.

Perché la ripresa a 'V' è tornata in auge

I dati di ieri sul mercato del lavoro Usa, migliori del previsto, hanno ridato coraggio a quelli che tifavano per una ripresa a V. "Questi miglioramenti nel mercato del lavoro riflettono una ripresa limitata dell'attività economica che era stata ridotta a marzo e ad aprile a causa della pandemia di coronavirus e degli sforzi per contenerla", si legge nel commento del dipartimento al Lavoro che ha diffuso il rapporto, ricordando che l'economia Usa ha perso 22,1 milioni di posti di lavoro tra marzo e aprile ma ha riguadagnato 2,5 milioni a maggio.

Secondo gli esperti, la spiegazione di questo rimbalzo è legata al fatto molte imprese nelle grandi città Usa sono state riaperte o avevano intenzione di riaprire a metà maggio e dunque hanno ricominciato ad assumere. Tuttavia, come ha notato il Wall Street Journal, dopo il 25 maggio, e cioé dopo la morte di George Floyd, a causa delle proteste e dei saccheggi avvenuti diverse aziende hanno richiuso e ciò potrebbe ritardare di giorni o settimane le loro riaperture, causando un altro ciclo di perdite di posti di lavoro.

La gente ricomincia a viaggiare

Tuttavia i dati sul lavoro non sono i soli che vanno presi in considerazione. I dati sulla mobilità di Apple hanno mostrato che le richieste di indicazioni stradali per guidare e camminare sono quasi tornate ai livelli pre-pandemici dal primo giugno.

Inoltre c'è stato un aumento della domanda di viaggi, che si è estesa anche ai voli, con le principali compagnie aeree che hanno annunciato questa settimana che stanno ripristinando alcuni dei i voli che avevano sospeso a causa della pandemia.

Il prezzo del petrolio sta risalendo

Il prezzo del petrolio, sulla scia dei dati Usa, ha segnato una netta V, anche grazie alla notizia che i Paesi produttori hanno fissato per oggi l'incontro per decidere l'estensione dei tagli produttivi.

Un'astronave o un'illusione?

I mercati azionari hanno brindato ai dati sull'occupazione Usa, continuando a salire, ma questo non è detto che sia per forza un segnale che va verso una ripresa a V dell'economia.

Come ha notato il noto commentatore televisivo, Jim Cramer, conduttore della trasmissione economica "Mad Money" sulla Cnbc, "la pandemia di coronavirus ha prodotto uno dei maggiori trasferimenti di ricchezza nella storia... questa è la prima recessione che il grande business sta attraversando praticamente incolume... Penso che stiamo osservando una ripresa a forma di V nel mercato azionario, che non ha quasi nulla a che fare con una ripresa a forma di V nell'economia".

Alle tesi di Cramer ha subito replicato Donald Trump, che in conferenza stampa, ha dichiarato: "Abbiamo parlato di V, ma questa è meglio di una V. Questa è una nave spaziale".