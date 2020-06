Petrolio: accordo in sede Opec+ sull'estensione per un mese dei tagli alla produzione

AGI - L'Opec e i suoi alleati, guidati dalla Russia, concordano l'estensione di un mese dell'accordo sui tagli alla produzione. Lo rivela all'agenzia Reuters un delegato Opec che ha preferito mantenere l'anonimato. Oggi i Paesi dell'Opec+ si sono riuniti per costringere i Paesi più reticenti come l'Iraq e la Nigeria a rispettare gli accordi. I produttori del cartello Opec+ avevano precedentemente concordato di tagliare l'offerta di 9,7 milioni di barili al giorno (bpd) nei mesi di maggio e giugno per sostenere i prezzi che sono crollati a causa della crisi del coronavirus. L'Arabia Saudita e la Russia hanno concordato di estendere i tagli fino alla fine di luglio e questo è appunto l'accordo che si sarebbe profilato, anche se Riad avrebbe spinto per estenderli sino a fine agosto.