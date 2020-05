No, Hertz Italia non è fallita

AGI - Hertz Italia e le altre società di Hertz International in Europa, Australia e Nuova Zelanda - così come le società licenziatarie nel mondo - non sono incluse nel procedimento di riorganizzazione finanziaria Chapter 11 richiesto da Hertz in USA e Canada. Lo fa sapere la filiale italiana del gruppo.

Tutte le attività aziendali sono, quindi, pienamente operative in Italia, nel Nord America e su scala globale: dalle agenzie ai noleggi e alle prenotazioni, dalle offerte, ai programmi di accoglienza e di loyalty.

Alla luce della pandemia, inoltre, sono state attivate nuove misure e procedure con elevati standard di comfort, sicurezza ed igienizzazione. Hertz Global Holding ha recentemente richiesto volontariamente per la sola divisione USA e Canada, l'attivazione della procedura di protezione prevista dal Chapter 11 che consente in continuità operativa di risanare finanziariamente l'impresa: si tratta, quindi un processo di riorganizzazione e non di liquidazione o fallimento.