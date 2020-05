Per Starace "è l'occasione di semplificare e digitalizzare la P.a."

"C'è tanto che si può semplificare, anche nella macchina pubblica, a breve termine e senza eccessive difficoltà. Questa e' una buona occasione per farlo". Lo dice in un'intervista a 'Repubblica', l'ad di Enel, Francesco Starace, secondo cui "la digitalizzazione della pubblica amministrazione è in corso da molto tempo, ma adesso il cambiamento e' arrivato davvero".

A Enel "adesso abbiamo 37 mila persone, la metà dei nostri dipendenti, in smart working e la maggior parte potranno restarci fino a fine anno", afferma Starace, convinto che "se qui in azienda abbiamo scoperto che ci sono cose superflue di cui si puo' fare a meno, snellendo i processi, lo si può fare anche a livello di Italia".

A cominciare dai "processi amministrativi", anche se alla fine - innescato il meccanismo - la "crosta" della burocrazia "si rompe da sola" e "io stesso ho scoperto in queste settimane che nel gruppo riesco a parlare in una giornata con molte più persone di quanto facessi prima", pertanto "dobbiamo valutare il lavoro da casa come quello in ufficio. In questo periodo abbiamo capito come superare la burocrazia" conclude Starace.