Ripartono le assemblee di condominio. In discussione il superbonus per i lavori 

Con la Fase 2, via anche alle assemblee di condominio, utili anche al fine di favorire le deliberazioni relative all’utilizzo degli incentivi per gli interventi sugli immobili (compreso il superbonus del 110 per cento).

L'amministratore - indica il vademecum reso pubblico da Confedilizia Reggio Emilia, che fa riferimento alle disposizioni di sicurezza contenute negli ultimi due decreti del 16 e 17 maggio - dovrà individuare un locale (o anche un’area esterna coperta o anche non coperta) ove – tenuto conto della necessità del rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza tra tutti i presenti – possa avere svolgimento l’adunanza. Tale luogo dovrà essere dotato di un numero di sedie idoneo a consentire a tutti i partecipanti di presenziare seduti a distanza di sicurezza e dovrà essere stato preventivamente pulito ed igienizzato. All’ingresso dovranno essere, inoltre, resi disponibili liquidi igienizzanti.



Le linee Guida diffuse da Confedilizia Reggio Emilia specificano anche che l’accesso al luogo dell’assemblea dovrà avvenire in forma individuale e in modo tale da evitare ogni “assembramento”. A tal fine dovranno essere utilizzati, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata e quelli riservati all’uscita. I partecipanti saranno tenuti, altresì, ad indossare le mascherine e i guanti monouso. E solo con tali guanti si potrà toccare l’eventuale documentazione che venisse esibita o comunque posta a disposizione dei presenti.

Particolare attenzione, infine, viene dedicata agli aspetti informativi.

"Nel decreto - spiega all'AGI il presidente di Confedilizia Reggio Emilia e Condedilizia E.Romagna, l'avvocato Annamaria Terenziani - è previsto che le riunioni si possono svolgere, ovviamente col distanziamento fisico di un metro e con le mascherine - e tra le riunioni si intendono anche quelle condominiali, non esiste una eccezione alla norma". I condomini avranno però voglia di riunirsi? "In realtà - spiega Terenziani - la maggior parte dei condomini proprio perchè vuole beneficiare del superbonus, e quindi vuole iniziare quanto prima i lavori e la disamina di questa opportunità che scade l'anno prossimo, mostra il desiderio di incontrarsi, trovarsi, di iniziare a parlare di questi progetto. Ci sono 18 mesi per programmare opere che sono estremamente impegnative e i tempi sono molto stretti: ci sono richieste di fare le riunioni, non ci sono state invece preoccupazioni, per cui i condomini hanno detto no, rimandiamo".

Da un lato, per potersi riunire, si prevede che dovrà essere cura dell’amministratore rendere noti a tutti i condòmini i contenuti delle Linee Guida, allegandole all’avviso di convocazione dell’assemblea. Da un altro lato, si dispone che all’ingresso del luogo in cui avrà svolgimento l’assemblea dovrà esserne affissa una copia con avvertenza della necessità del rispetto delle prescrizioni in esse contenute. Confedilizia Reggio Emilia inoltre, per le riunioni di Condominio che si svolgeranno presso la propria sede (max 17 partecipanti) e che gli Amministratori possono prenotare, eseguirà anche al termine di ogni assemblea la sanificazione di tutti gli ambienti.