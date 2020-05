Per la Bce il Pil nell'Eurozona subirà una contrazione del 5-12% 

"L'area dell'euro sta affrontando una contrazione economica che per entità e rapidità non ha precedenti in tempi di pace". Lo rivela l'ultimo bollettino mensile della Bce, secondo il quale "data l'elevata incertezza sulle dimensioni finali effettive delle ricadute economiche, gli scenari di crescita elaborati dagli esperti della Bce indicano che quest'anno il Pil dell'area dell'euro potrebbe far registrare una caduta tra il 5 e il 12 per cento, su cui incideranno in modo decisivo la durata delle misure di contenimento e il buon esito delle politiche di attenuazione delle conseguenze economiche per imprese e lavoratori. Questi scenari prevedono che, con la graduale rimozione delle misure di contenimento, si verifichera' una ripresa dell'attività economica, la cui rapidità e portata restano tuttavia fortemente incerte".