Il piano di Facebook per sostenere le Pmi italiane 

Buoni regalo, ordinazioni direttamente su Instagram e raccolta fondi per le piccole e medie imprese in difficoltà. La galassia Facebook scende in campo a favore delle aziende italiane con una serie di iniziative finalizzate al sostegno delle attività commerciali colpite dall'emergenza coronavirus. Dopo settimane di vetrine chiuse e una ripresa ancora a singhiozzo, le vetrine virtuali dei social sono diventati le uniche possibili per molte attività commerciali. E Menlo Park vuole supportarle.

Facebook

La prima iniziativa di Facebook è il lancio di una funzione con la quale gli utenti potranno accedere ai buoni regalo dei commercianti della loro città che partecipano all'iniziativa, attraverso l'annuncio "Supporta le imprese locali". Il pagamento dei buoni regalo e dei voucher verrà effettuato attraverso dei siti partner.

Ma il social ha anche ampliato lo strumento di raccolta fondi personale per consentire anche ai business di avviare un fundraising (raccolta fondi) per sostenere la propria attività e chiedere supporto ai clienti piu' fedeli in questo periodo particolarmente difficile.

Instagram

Su Instagram invece è stato lanciato "Ordini di cibo a domicilio". L'acquisto può essere effettuato tramite il pulsante "Ordina cibo" nei profili dei ristoranti o l'adesivo "Ordini di cibo" nelle storie e la persona viene poi indirizzata al sito di partner esterni (Deliveroo e UberEats per l'Italia) che si occupano di pagamenti e consegne.

Sempre su Instagram invece sono state lanciate iniziative a sostegno delle aziende che vendono a chilometro zero e su Facebook sarà dedicato un unico spaziano per consultare gli ultimi aggiornamenti delle attività commerciali vicino agli utenti, in cima al NewsFeed.

Sostegno alle imprese

Per quanto riguarda le imprese invece, i social controllati dalla società di Mark Zuckerberg hanno pensato di fornire loro informazioni specifiche relative a Covid-19, agli strumenti di business e alle best practice direttamente all'interno delle app Facebook e Instagram. Si tratta di un business center unificato per i proprietari di piccole imprese per accedere a consigli e risorse per aiutare le loro imprese durante l'emergenza.

Sarà possibile visualizzare queste risorse direttamente nella propria pagina business su Facebook, sia su desktop sia su mobile. Facebook inoltre fa sapere che supporterà l'iniziativa "Il negozio vicino", promossa da Gruppo Giovani di Confcommercio-Imprese per l'Italia: una piattaforma che mette in luce tutti i piccoli esercizi di vicinato e la loro offerta, ordinandoli per tipologia, per località e per zona e offrendo all'acquirente la possibilità di contattarli facilmente e vedersi recapitare gli acquisti a domicilio.

Facebook sostiene il progetto dal punto di vista della comunicazione e mettendo a disposizione corsi di formazione gratuiti per le piccole imprese italiane, dando la possibilità di sfruttare questo tempo per far crescere le proprie competenze digitali.