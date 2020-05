I libri più letti durante il lockdown secondo Amazon

La quarantena, lo sappiamo, ha riacceso l’interesse degli italiani per i libri. Ma quali sono stati nei mesi di marzo e aprile, gli interessi degli lettori? Una risposta abbastanza esaustiva arriva da Amazon, ormai leader del settore. I primi dati sono molto interessanti, perché provengono da una fonte inequivocabile e diretta: noi stessi. Il gigante guidato da Jeff Bezos, infatti, tramite l'aiuto di Alexa ha stilato la classifica degli autori più nominati nelle case degli italiani, o perlomeno per gli italiani che posseggono il dispositivo.

Al primo posto si colloca Charles Perrault, a cui si deve una delle più celebri versioni della fiaba di “Cappuccetto Rosso” e non può essere un caso visto che durante il lockdown si è posta molta attenzione al benessere, anche con i libri, dei bambini.

Particolarmente richiesto anche Alessandro Manzoni, punto di riferimento per quella generazione di adolescenti che si apprestano a preparare, in clausura, l’esame di maturità. Non poteva non guadagnarsi un posto sul podio quindi anche Giovanni Boccaccio, (d’altra parte quando si parla di pandemia e quarantena il primo capolavoro che viene in mente non può che essere il suo “Decameron”). Fuori dal terzetto in vetta, invece, Dante Alighieri, che era stato invece l’autore in assoluto più richiesto ad Alexa nel 2019.

Ma non finisce qui, Amazon è anche in grado di rivelare, durante il lockdown quali sono stati gli audiolibri più ascoltati dagli italiani. In questo caso largo spazio in questo caso alle novità. Al primo posto troviamo infatti “La misura del tempo” ultimo romanzo della serie sull’avvocato Guido Guerrieri, uno dei personaggi storici di Gianrico Carofiglio.

Al secondo posto uno dei successi editoriali dell’anno: “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, grazie al quale la scrittrice di Trapani si è aggiudicata il prestigioso Premio Nazionale Rhegium Julii. Terzo posto per un altro protagonista del mondo dell’editoria contemporanea italiana, Donato Carrisi, Premio Bancarella nel 2009, David di Donatello nel 2018 come sceneggiatore de’ “La ragazza della nebbia” e oggi in classifica Audible con “La casa delle voci”.

Tutti autori italiani dunque ed è un risultato significativo se pensiamo che l’audiolibro più ascoltato nel 2019 corrisponde a quello più ascoltato di sempre, “Harry Potter: la saga completa”, il fenomeno globale partorito dalla mente di J.K. Rowling.

La rassegna si conclude con gli ebook più letti in Italia durante il lockdown. Al primo posto troviamo “La ragazza della neve” di Pam Jenoff, romanzo del 2017 che racconta la storia della giovane Noa cacciata di casa quando i genitori scoprono che è rimasta incinta dopo una notte passata con un soldato nazista.

Secondo posto occupato da “Stai calmo e usa le parole giuste nel giusto ordine” di cui autore è il trainer esperto di intelligenza linguistica Paolo Borzacchiello, che in questa sua opera del 2018 aiuta a capire come non autosabotarsi quando si apre bocca, una lettura evidentemente ancora più utile in tempi di lockdown quando le parole diventano praticamente l’unica merce di scambio con il prossimo. Non poteva non accaparrarsi un posto sul podio “Harry Potter”, nello specifico l’episodio “Il calice di fuoco”, quarto romanzo della saga high fantasy.