 Zingaretti: il via libera al Mes è un grande passo in avanti 

"​Continua il negoziato in Europa. Oggi un altro passo avanti, sarà possibile utilizzare il Mes senza condizionalità per gli investimenti in sanità". Lo scrive su Facebook il segertario pd, Nicola Zingaretti, che prosegue: "Una grande opportunità per l'Italia: 37 miliardi di euro per ospedali, assunzione di medici infermieri, personale, investimenti per nuovi farmaci e cure. Costruiamo un grande piano con le Regioni per la rinascita italiana e per migliorare la vita delle persone",