Per Conte la "risposta concreta" rimane il Recovery Fund

"Il Consiglio Europeo in videoconferenza del 23 aprile scorso è una buona base di avanzamento. I Leader europei hanno deciso difatti non solo di rendere operative entro il 1 giugno 2020 le tre proposte concordate all'ultimo Eurogruppo, il programma "SURE", il fondo della Banca Europea per gli Investimenti e il MES. I Leader europei hanno anche concordato di "lavorare per la creazione di un fondo per la ripresa" e sul fatto che il Fondo "è necessario e urgente" e "dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti". Ciò significa che il "Recovery Fund" non è più una promessa e può diventare una proposta concreta". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento all'Istituto Universitario Europeo.

"Misure straordinarie all'altezza di sfida senza precedenti"

"Se non adottiamo e attuiamo rapidamente una risposta europea coordinata basata sulla solidarietà, sul coraggio, su misure straordinarie all'altezza della sfida senza precedenti, sarà lo stesso progetto europeo ad essere in gioco. Le sfide nella crisi attuale sono una ripresa tempestiva e piena delle economie europee interconnesse, il Mercato Unico - che è un pilastro fondamentale dell'Unione Europea - e le catene di valore che sono al cuore dell'industria europea. Dipendiamo tutti gli uni dagli altri e dobbiamo tutti fare affidamento gli uni sugli altri. L'UE deve dare ai cittadini europei un messaggio chiaro, dimostrando di avere una visione comune di ciò che è necessario per superare l'attuale crisi e per promuovere una rapida ripresa in tutto il continente. La Commissione Europea - con la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, con il Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato e con la flessibilizzazione dei fondi strutturali - e la Banca Centrale Europea con il Pandemic Emergency Purchase Programme stanno compiendo uno sforzo significativo a sostegno delle economie europee. Sono ora gli Stati Membri a dover fare la loro parte", sottolinea ancora il premier.

Per Conte "il risultato dell'ultimo Consiglio Europeo mostra che l'Unione Europea può essere all'altezza dei suoi valori e dei suoi doveri se riesce a collegare il concetto di solidarietà col meno romantico concetto di comunità di interessi. Quando ciò accade, l'Unione evita di fallire nelle decisioni ambiziose. La sfida cruciale è ora quella di tradurre in realtà il segnale politico sul "Recovery Fund", prima che sia troppo tardi per le economie e per la società del nostro continente. L'impatto economico della crisi da Covid-19 è gigantesco e drammatico, come le previsioni economiche europee ed internazionali confermano. Pertanto, l'Europa deve agire senza ulteriore indugio per avviare la ripresa economica. A questo scopo, le tre misure (SURE, BEI, MES) sono insufficienti, ammontando ad una frazione di quanto altre grandi economie, come quella statunitense, stanno spendendo per sostenere le loro imprese e le loro famiglie.

Il prestito effettivo del "Recovery Fund" sui mercati (distinto dalle risorse totali che esso mobilita) dev'essere di notevole dimensione, almeno 1 trilione di euro, per portare la dotazione totale della risposta economica europea (calcolando SURE, BEI, MES) in linea con le necessita' finanziarie complessive dell'UE che la maggior parte degli esperti e delle istituzioni - inclusa la BCE - stimano in più di 1,5 trilioni di euro, al netto delle garanzie di Stato".

"O vinceremo tutti o perderemo tutti"

Conte prosegue: "Vi sono altri aspetti prioritari del "Recovery Fund" che ci aspettiamo di vedere inclusi nella sua preparazione: Quanto alla sua missione, il Fondo è fondamentale per garantire parità di condizioni fra Stati Membri mentre affrontiamo la grave crisi economica e prepariamo la ripresa. Il Fondo deve essere basato su un mix equilibrato di "loans" e di "grants", questi ultimi essenziali per evitare ulteriori asimmetrie nei rispettivi stock di debito. Ciò consentirebbe l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo della parità di condizioni e corrisponde allo spirito di solidarietà necessario a tradurre le parole in decisioni politiche. Il meccanismo di finanziamento dovrebbe essere con scadenza a molto lungo termine (almeno 25 anni) per spalmare nel tempo i significativi costi di breve termine".

"Sarà di fondamentale importanza che tutti gli Stati Membri siano pienamente coerenti con la loro responsabilità politica sia sul Recovery Fund, sia sul Quadro Finanziario Pluriennale. Ulteriori ritardi sul Fondo e sul Quadro Finanziario Pluriennale metterebbero in pericolo l'avvio di una piena ripresa economica. In questa fase cruciale per l'Europa non siamo di fronte ad un negoziato a somma zero - è la conclusione di Conte - Non ci saranno vincitori e sconfitti. O vinceremo tutti, o perderemo tutti. L'Europa non può accettare che la peggiore pandemia globale risulti in un processo di disintegrazione senza precedenti. Lavoriamo insieme per far vincere l'Europa!":