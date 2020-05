L'Eurogruppo vicino a un accordo sui dettagli del Mes

L'Eurogruppo dovrebbe raggiungere un accordo domani sui dettagli per attivare una linea di credito a condizioni rafforzate del Meccanismo Europeo di Stabilità per i costi sanitari diretti e indiretti dovuti alla crisi del coronavirus. "Ci sono ancora alcune questioni aperte, ma c'è molta buona volontà", ha detto una fonte Ue, dopo le discussioni tecniche in vista della riunione dei ministri delle Finanze di domani.

"Sono abbastanza ottimista che l'Eurogruppo approvi i documenti" consentendo al consiglio dei governatori del Mes di riunirsi "la prossima settimana per adottarli", ha spiegato la fonte. Tra le questioni ancora aperte ci sono il periodo di disponibilità della linea di credito e le procedure per porvi fine, il tasso di interesse e la maturità da applicare ai prestiti. Ma "niente di tutto questo pone problemi particolari. Siamo sui binari giusti per risolvere queste questioni", ha detto la fonte.