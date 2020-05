Il prezzo del petrolio va in rally, Wti supera i 22 dollari

Il prezzo del petrolio va in rally. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti avanzano quasi del 7% a 21,75 dollari, dopo un massimo di 22,06 dollari e quelli sul Brent crescono del 4,45% a 28,48 dollari al barile. L'atteso rimbalzo della domanda sostiene le quotazioni del greggio, mentre in Europa e in Asia si moltiplicano le riaperture.