 Fiera virtuale per una cantina vinicola nel Modenese

Una serie di video on line per presentare storia, filosofia e i vini di maggior successo all'estero. Punta sulla promozione virtuale per raggiungere i clienti sul mercato internazionale la Cantina Settecani di Castelvetro, nel Modenese, già balzata nel marzo scorso sulle cronache per un curioso incidente che aveva fatto sgorgare (per la felicità dei compaesani, durata pochi minuti) lambrusco dai rubinetti di alcune abitazioni vicine alla cantina.

In tempo di Coronavirus, quando le principali manifestazioni fieristiche come Prowein e Vinitaly sono annullate o rimandate per l'emergenza sanitaria, la Cantina -nata nel 1923 nel cuore del territorio vocato alla produzione di Grasparossa - ha pensato di intrattenere così i contatti nei mercati in cui è in continua espansione, in particolare Giappone e Stati Uniti. Sono 300.000 le bottiglie della Cantina Settecani vendute all'estero nel 2019, con un aumento considerevole rispetto all'anno precedente.

"Abbiamo cercato il modo per ridurre l'impatto economico sui mercati internazionali dovuto alla situazione di emergenza che stiamo vivendo - spiega Fabrizio Amorotti, responsabile commerciale della Cantina Settecani - Gli effetti della recessione dovuta al Covid-19 si vedranno nei prossimi mesi, ma abbiamo valutato di proseguire la nostra strategia commerciale all'estero - in un progetto strutturato nato già quattro anni fa con l'apertura di un ufficio export dedicato - sfruttando, grazie a questi video, le potenzialità della tecnologia".

Sarà l'Export Manager Roberto Cardinale a spiegare nei video ( al link: https://www.cantinasettecani.it/video.jsp) le caratteristiche e le peculiarità di una selezione di 6 dei vini più esportati dalla cantina.

Settecani gode già di un'ottima visibilità all'estero, anche grazie a Premi nazionali e internazionali come lo Champagne and Sparkling World Championship (Medaglia d'oro e Best in Class), il Sakura in Giappone (Miglior acquisto frizzante e medaglia d'oro) e Vinitaly (Miglior vino frizzante con 94/100 punti). Ben 23 i mercati esteri in cui si trovano le bottiglie della Cantina, con un export in cui Giappone e Stati Uniti incidono maggiormente, ma ottimi risultati si stanno avendo anche in Norvegia, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Cina e Taiwan.