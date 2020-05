Il governo lancia gli 'appalti innovativi' per stimolare startup e imprese

Il pubblico come leva strategica per sviluppare l'innovazione in Italia. È questo l'obiettivo di un protocollo d'intesa firmato dal ministero dello Sviluppo economico, il ministero dell'Università e della Ricerca e il ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Un primo atto con cui il governo riconosce agli appalti pubblici la capacità di "stimolare una crescita intelligente e inclusiva, dopo l'attuale fase di emergenza causata dal Covid-19". I tre Ministeri si sono impegnati a promuovere l'utilizzo di "procedure d'appalto per l'innovazione".

A differenza degli appalti tradizionali, spiega il Mise, "attraverso gli appalti innovativi lo Stato non acquista prodotti e servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola le aziende e il mondo della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse". A cominciare da quelle sanitarie, ambientali, culturali, formative ed energetiche.

Il governo ha individuato e riconosciuto agli 'appalti innovativi' la capacità di aumentare la competitività delle startup e delle imprese, ma anche una leva strategica "per modernizzare le infrastrutture e i servizi della pubblica amministrazione, nonchè accrescere gli investimenti nella ricerca pubblica".

Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione quindi si sono impegnati a sostenere le pubbliche amministrazioni intenzionate a lanciare appalti innovativi incoraggiando la partecipazione alle gare di startup, piccole medie imprese e centri di ricerca. All'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) sono affidati invece i compiti di promozione e attuazione degli appalti.

Il primo programma individuato dai dicasteri è Smarter Italy, che parte con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro e prevede il lancio di gare d'appalto con scopo di soddisfare le esigenze espresse dalle città e dai borghi. Tre le aree di intervento individuato: mobilità sostenibile (smart mobility), beni culturali e benessere delle persone.



