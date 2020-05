Dona 20 mila euro al paese natale per le mascherine

Marino Golinelli, l’imprenditore filantropo originario di San Biagio - frazione di San Felice sul Panaro nel Modenese, località nella quale è nato - ha donato al comune modenese 20 mila euro destinati ad acquistare mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini. A dare notizia della donazione al sindaco Michele Goldoni è stato Stefano Golinelli, figlio di Marino e presidente della multinazionale farmaceutica Alfasigma.

Il sindaco, a fronte del gesto, ha voluto inviare una lettera di ringraziamento alla famiglia Golinelli.

"I veri amici si vedono nel momento del bisogno – ha scritto Goldoni, ricordando lo straordinario attaccamento del noto imprenditore al paese natale - Marino Golinelli, con assoluta coerenza, ci ha dimostrato in più occasioni come l’eccezionale importanza dell’impegno etico che ha assunto con sé stesso, ovvero quello di rendere parte di quanto abbia avuto, sia in un momento difficile come l’attuale, ancor più meritorio e consenta anche a noi di poter aiutare i cittadini della nostra comunità".