Moretti (JustMary): "In quarantena il consumo di cannabis light è aumentato del 500%"

La quarantena ha fatto aumentare l'uso di cannabis legale in Italia del 500%. Lo rivelano i dati diffusi da uno dei principali player del settore, JustMary. Complici l'aumento del disturbo del sonno e degli stati d'ansia, spiega la società in una nota, il settore ha segnato un boom di crescita sia nella produzione che nella vendita al dettaglio con un incremento esponenziale anche delle vendite a domicilio.



JustMary, che del cannabis delivery è leader in Italia, ha annunciato crescita di ricavi per oltre il 600% e entro la fine dell'anno si quoterà alla borsa di Vienna. "Tutto ciò è il risultato di una crescita imponente, tanto che in quattro mesi abbiamo fatturato quanto era preventivato per tutto il 2020", spiega l'amministratore delegato Matteo Moretti, che annuncia a seguito dell'aumento del giro d'affari 19 collaboratori in più e aumenti di stipendio per i rider.