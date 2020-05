TAP riprende i voli perché la distanza tra i passeggeri è assicurata

La compagnia di bandiera TAP riprenderà i primi voli internazionali giovedì prossimo, e il Portogallo ha deciso di limitare l'occupazione degli aerei in modo tale da rispettare la regola del distanziamento sociale tra passeggeri. Verrà definita "una distanza adeguata tra i passeggeri" in modo tale da "garantire la loro sicurezza", si legge nel decreto governativo che prevede tuttavia eccezioni in particolare per i voli che effettuano operazioni di rimpatrio.

In questo caso, i passeggeri dovranno essere collocati in modo da rispettare una distanza tra loro "in funzione della capacità dell'aeromobile e del numero di passeggeri". TAP Air Portugal, dal 5 maggio al 17 maggio opererà due voli settimanali di andata e ritorno per Parigi e due per Londra e sta anche pianificando due voli per San Paolo in Brasile il 7 e l'8 maggio.

Il vettore ha inoltre collocato il 90% dei suoi circa 11.000 dipendenti a tempo parziale. Il Portogallo, che ha revocato lo stato di emergenza in vigore dalla mezzanotte del 19 marzo, sta pianificando un piano di deconfinamento graduale per tutto il mese di maggio. Si inizierà lunedì con la riapertura di piccoli negozi di strada, parrucchieri e concessionari d'auto. Secondo gli ultimi dati, il Portogallo ha registrato 1.023 morti di Covid-19 e 25.190 casi.