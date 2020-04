In cantiere un bonus vacanze da 500 euro per redditi bassi

Un "bonus vacanze" di 500 euro da spendere nelle strutture ricettive italiane sarà contenuto nel decreto legge che il governo approverà la prossima settimana: a confermarlo è il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, in un'intervista ad Avvenire. "Il turismo è il settore più esposto perché rischia una falsa partenza, una riapertura senza clientela", ha osservato Baretta, "sarà certamente un'estate difficile e abbiamo l'esigenza di non perdere la stagione. Per questo ci sarà un contributo per le vacanze degli italiani in Italia. La platea sarà definita in base al reddito". Baretta ha spiegato che per le imprese ci saranno "due tipi di interventi".

"Dopo il decreto liquidità sui prestiti ora mettiamo 10 miliardi per gli aiuti a fondo perduto a beneficio delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole", ha detto il sottosegretario, "risorse che serviranno ad esempio a un ristoro per il pagamento degli affitti commerciali nel periodo di mancata attività di negozi e artigiani. Poi daremo fondi agli enti locali per pagare i loro debiti verso le aziende fornitrici".