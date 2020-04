La Bce lancia i Peltro per sostenere la liquidità dell'Eurozona

La Bce abbassa i tassi sulle operazioni Tltro 3 e lancia i Peltro, sette nuove operazioni di rifinanziamento anticoronavirus, per favorire l'accesso del sistema bancario ai fondi ed evitare una crisi del credito nell'Eurozona. Il Pepp, il programma di acquisti di emergenza pandemico, resta fissato a 750 miliardi di euro, ma l'Eurotower afferma la disponibilità ad aumentarne le dimensioni e cambiarne la composizione in ogni momento. Restano fermi i tassi d'interesse e viene confermato il programma di acquisti App da 20 miliardi al mese.



- Tassi d'interesse invariati, refi a zero

I tassi d'interesse restano invariati: il 'refi', tasso di rifinanziamento principale, resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50%.



- Giù i tassi sulle operazioni tltro III

Vengono allentate le condizioni sulle operazioni Tltro III, le maxi-aste di liquidità. In particolare, il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni Tltro III nel periodo da giugno 2020 a giugno 2021 a 50 punti base al di sotto del tasso di interesse medio di deposito prevalente nello stesso periodo.

- Arrivano i peltro

La Bce lancia i Peltro, una nuova serie di operazioni di rifinanziamento a lungo termine di contrasto alla pandemia di coronavirus, "per sostenere le condizioni di liquidità nel sistema finanziario dell'area dell'euro e contribuire a preservare il normale funzionamento dei mercati finanziari". I Peltro "consistono di 7 operazioni di rifinanziamento addizionali che cominceranno a maggio 2020 e matureranno in sequenza sfalsata tra luglio e settembre 2021". Le operazioni "saranno condotte attraverso una procedura di asta a tasso fisso a piena aggiudicazione, con un tasso d'interesse 25 punti base sotto il tasso medio delle operazioni principali di rifinanziamento prevalenti durante la vita di ogni Peltro".



- Pepp resta di 750 miliardi, "ma pronti ad aumentarlo"

Il Pepp, il nuovo programma di acquisti pandemico, resta fissato a 750 miliardi di euro e continuerà "in modo flessibile nel tempo" fino a quando il consiglio direttivo non "giudicherà che la fase di crisi da coronavirus sarà stata superata e in ogni caso sino alla fine dell'anno". L'Eurotower si dice pero' pronta ad aumentarne la portata e modificarne la composizione "di quanto necessario e per tutto il tempo che sarà necessario". E "in ogni caso", aggiunge, "e' pronta a usare tutti gli strumenti, come appropriato, per assicurare che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo, in linea con l'impegno alla simmetria".



- Avanti con qe da 20 miliardi al mese

Gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attivi (App) proseguiranno al ritmo mensile di 20 miliardi di euro, insieme agli acquisti nell'ambito della dotazione temporanea aggiuntiva di 120 miliardi di euro, fino alla fine dell'anno. Il Consiglio direttivo continua ad aspettarsi che gli acquisti netti mensili durino fino a poco prima che inizi ad aumentare i tassi di interesse chiave.