Nel primo trimestre i ricavi di Amazon superano i 75 miliardi di dollari

I ricavi di Amazon sono balzati del 26% a 75,4 miliardi di dollari nel primo trimestre quando la gente e' rimasta chiusa in casa per il coronavirus. Il boom di vendite ha fatto diventare il patron del colosso dell'ecommerce, Jeff Bezos ancora più ricco di 13 miliardi nell'ultimo mese, con una fortuna salita a 145 miliardi di dollari grazie al rialzo delle azioni della società.

I profitti risultano in calo del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a 2,5 miliardi di dollari e Bezos ha precisato che gli utili del secondo trimestre, da aprile a giugno, saranno azzerati dalle uscite legate al coronavirus. "Nel secondo trimestre prevediamo di avere un utile operativo di circa 4 miliardi", ha affermato Bezos.

"Queste non sono circostanze normale - ha aggiunto - quindi prevediamo di spendere tutti quei 4 miliardi, e forse anche di piu', per uscite collegate al Covid, per far arrivare i prodotti ai clienti e per tenere i dipendenti al sicuro". I titoli Amazon perdono il 5% dopo la diffusione della trimestrale che ha deluso le attese.