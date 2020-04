La Fed ripensa al suo ruolo 

La Federal Reserve, durante questa emergenza coronavirus, sta ridefinendo il suo ruolo di banca centrale. Lo sostiene il Wall Street Journal, secondo il quale, prestando direttamente e ampiamente soldi ​alle aziende, agli Stati federali e alle municipalità, per aiutare l'economia americana a risollevarsi e a difendersi dai danni del coronavirus, la Fed sta infrangendo tabù centenari su come prendere soldi, a quali condizioni e su come essi vanno restituiti a una banca centrale durante una crisi.

Inoltre, con i suoi acquisti su larga scala di titoli di Stato Usa, la Federal Reserve sta ampliando i confini su ciò che una banca centrale deve fare per finanziare un debito federale in ascesa.

Secondo il Wsj, tutte queste azioni stanno sempre più spingendo la Fed a prendere decisioni politiche dalle quali di solito si guardava bene. Ai leader della banca centrale Usa non piace per niente fare tutto ciò ma ritengono che non se ne possa fare a meno, perché al momento non ci sono alternative.



“Nessuno di noi può permettersi il lusso di scegliere le sfide da intraprendere; è il destino e la storia che ce le offrono”, ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, in un discorso che ha tenuto questo mese. "Il nostro compito è quello di affrontare le prove che ci stanno venendo incontro" ha aggiunto.

Dopo aver ridotto i tassi di interesse quasi a zero a metà marzo, la Fed ha inondato i mercati, con fiumi di programmi di acquisto di obbligazioni allo scopo di stabilizzare i mercati stessi. Tra il 16 marzo e il 16 aprile, la Fed ha acquistato titoli del Tesoro e bond coperti da mutui a un ritmo di quasi 79 miliardi di dollari al giorno, contro gli 85 miliardi di dollari - ma al mese - che ha speso tra il 2012 e il 2014.

Gli acquisti della Fed stanno aiutando il governo a finanziare in modo economico il proprio debito, che è in rapido aumento, mentre il Tesoro sta inviando assegni direttamente alle famiglie e sta incrementando i sussidi contro la disoccupazione.

La banca centrale sta preparando una seconda ondata di interventi, programmandoli in collaborazione con il Tesoro per assicurare prestiti direttamente a società e governi statali e locali. E il Congresso ha dimostrato di fidarsi della Fed e ha dotato il Tesoro di 454 miliardi di dollari, proprio affinché lavori in collaborazione con la banca centrale.



La Fed infatti potrà prestare fino a 10 volte l'importo stanziato dal Congresso, mentre il Tesoro è pronto ad assumersi le perdite sui prestiti che non verranno restituiti. Finora il Tesoro ha impegnato circa il 40% di questi soldi stanziati a fondo perduto in alcuni dei diversi programmi che ha avviato, lasciando spazio per espanderli o per implementarne altri.

Secondo il Wsj tutto ciò è stato possibile anche grazie alle risposte misurate che Powell ha fornito agli incessanti attacchi che il presidente Trump gli ha rivolto negli ultimi due anni, dissipando così le preoccupazioni dei parlamentari repubblicani per il fatto che il capo della banca centrale avrebbe potuto diventare un intralcio per lo stesso Trump, in vista della sua rielezione.

"La Fed non è naturalmente adatta a fare tutto ciò", afferma Douglas Holtz-Eakin, un ex direttore repubblicano dell'Ufficio del bilancio del Congresso, "ma il Tesoro sta usando la Fed come suo braccio perché la banca centrale è più brava a creare queste strutture e ad ottenere i soldi".

I vertici della Fed si riuniranno questa questa settimana e la discussione del Fomc verterà sull'implementazione di una serie di programmi annunciati nelle ultime settimane e su quanto dovrà ulteriormente spingere i suoi programmi di acquisto di obbligazioni. La Fed ha un potere unico, ha la capacità di creare denaro accreditando alle banche i fondi che possono prestare. Ciò rappresenta un fattore importante, perché aiuta a guidare il costo del denaro e cioè i tassi di interesse.

​Tassi bassi e denaro stampato a ripetizione hanno stimolato l'inflazione dopo la seconda guerra mondiale e negli anni '70. Tuttavia i funzionari della Fed non vedono questo come un rischio al momento, perché l'economia sta affondando, il che significa meno domanda dei consumatori e meno inflazione.

Inoltre, l'inflazione è stata inattiva per anni negli Stati Uniti e in altri paesi come il Giappone, nonostante l'aggressività delle banche centrali. L'altra preoccupazione delle autorità Usa in questa fase è che l'aumento dell'indebitamento federale possa renderlo molto costoso per il Tesoro, qualora i tassi d'interesse dovessero aumentare.

"Se l'economia si riprende e l'inflazione sale sarà un problema, questa è la vera prova da affrontare", ha detto l'ex presidente della Fed Janet Yellen. "Questo non è un problema ora - aggiunge - e, se mai lo dovesse diventare, penso che la Fed ne uscirà vincitrice".

Il Congresso, spiega il Wsj, ha chiamato in causa la Fed, in parte perché la banca centrale ha sviluppato una grande capacità di intervento durante la crisi bancaria del 2008 e poi perché essa è posizionata come poche altre istituzioni per muoversi rapidamente.

Infine il Congresso ritiene che la Fed possa muoversi nella crisi al di fuori della mischia partigiana tra democratici e repubblicani che caratterizza l'attività delle due Camere, segnata dalla sfiducia tra l'amministrazione Trump e l'opposizione democratica che controlla la Camera dei Rappresentati.