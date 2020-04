Boom di iscritti alle liste di disoccupazione in Usa

Gli iscritti nelle liste di disoccupazione negli Usa salgono di 4,4 milioni di unità portando i disoccupati a oltre 26 milioni in 5 settimane. È quanto emerge dalle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione che nella settimana conclusa lo scorso 18 aprile sono aumentati di 4,4 milioni di unità, contro i 5,2 milioni della settimana precedente e contro un atteso incremento di 4,2 milioni di unità. In un solo mese le richieste erano salite a 22 milioni di unità che con i 4,4 milioni di unità di quest'ultima settimana crescono a un totale di oltre 26 milioni in 5 settimane.